Chamas atingem casas na aldeia da Azilheira em Silves

O incêndio em Silves está a avançar muito rápido. As chamas já obrigaram ao corte da circulação em alguns troços do IC1 e atingiram habitações na aldeia da Azilheira.

Na aldeia vivem cerca de 20 pessoas que já foram aconselhadas pelas autoridades a abandonar as suas habitações.

De acordo com o site da Proteção Civil, para o local foram mobilizados mais de 340 operacionais, 125 veículos e seis meios aéreos. Números que têm estado a aumentar devido à intensidade das chamas.

Saliente-se que esta segunda-feira em Silves, no distrito de Faro, as temperaturas máximas previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para os 40ºC.