Perante falhas do SIRESP, Liga dos Bombeiros defende criação de comando nacional

O Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses entende que as falhas na rede SIRESP acentuam a necessidade de criar uma Comando Nacional de Bombeiros, uma ideia que tem sido rejeitada por vários Governos.

António Nunes pondera pedir à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) a abertura de uma investigação às falhas de rede sentidas no incêndio de Leiria. Contactado pela SIC, o IGAI nega a existência de qualquer averiguação.

Quem esteve a combater as chamas na região de Leiria, nas primeiras semanas de julho, não hesitou na denúncia de falhas constantes no SIRESP. No entanto, o Governo rejeita que tenha havido qualquer falha na rede Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP), durante os incêndios da região de Leiria.

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, defendeu que o que aconteceu foi uma utilização deficiente dos equipamentos de rádio, que foi rapidamente corrigida e não provocou constrangimentos no terreno.

A Liga dos Bombeiros prepara-se para apresentar formalmente ao Governo o projeto do Comando Nacional de Bombeiros que, segundo contas dos próprios, custaria três milhões de euros ao Executivo.