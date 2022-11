Incêndio na Serra da Estrela dura há cinco dias, situação deve complicar-se 

Entre avanços e recuos, o incêndio na Serra da Estrela continua a lavrar, com mais de 1.100 operacionais a tentaram travar as chamas que já destruíram milhares de hectares. Prevê-se que a situação fique mais complicada ao longo da tarde, sobretudo devido à intensidade do vento, como explica a jornalista Patrícia Figueiredo.

Na tarde desta quarta-feira, a situação voltou a complicar-se com três pontos críticos deste incêndio entre Vale da Amoreira e Manteigas.

No combate às chamas, quatro operacionais ficaram feridos, três bombeiros e um sapador florestal. Houve também um acidente com um helicóptero de combate a incêndios, mas dos seis tripulantes nenhum ficou ferido.

Na terça-feira tiveram de ser evacuadas duas aldeias por precaução.