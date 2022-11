Sapadores florestais salvam cão de fogo na Serra da Estrela

Na aldeia de Verdelhos, a Força de Sapadores de Bombeiros Florestais deparou-se com um cão em aflição. O animal foi salvo na quarta-feira, aquando do aproximar das chamas. No vídeo que está a circular nas redes sociais, o cão encontra-se ofegante e os sapadores tentam ajudá-lo.

A Serra da Estrela enfrenta o sexto dia de incêndios que têm desafiado os bombeiros. A população olha para o cenário com preocupação e espera que as chamas não cheguem às habitações. Já os animais, confusos, por vezes, deparam-se com a aproximação do fogo. Contudo, alguns conseguem ser salvos.

O incêndio que deflagrou no sábado no concelho da Covilhã provocou "danos enormes" na biodiversidade da Serra da Estrela, afetando várias áreas de grande relevância para a conservação da natureza. Arderam perto de 10 mil hectares, de acordo com o sistema de vigilância europeu Copernicus.

Esta quinta-feira, mais de 1.550 bombeiros reúnem esforços para dominar o incêndio, com recurso a 10 meios aéreos e cerca de 480 viaturas.

O incêndio está a progredir a grande velocidade da zona do Souto dos Porcos (Verdelhos) e está a chegar ao cume junto ao Poço do Inferno com algumas projeções e com uma intensidade devastadora. As próximas horas serão de enorme trabalho e preocupação.