Governo quer investir quatro milhões no SIRESP

O Governo vai investir mais de quatro milhões de euros na rede de emergência SIRESP para assegurar as comunicações via satélite. O objetivo é criar uma alternativa para eventuais falhas nos circuitos terrestres.

O Ministério da Administração Interna diz que vai ser lançado um concurso público para a aquisição de mais de 600 equipamentos que asseguram a comunicação via satélite. A Associação da Proteção Civil afirma que as falhas na rede de emergência não se resolvem apenas com dinheiro.