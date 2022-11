Freguesia de Valhelhas ficou cercada pelo fogo

O incêndio que reativou na tarde desta segunda-feira na Serra da Estrela, em Vale de Amoreira, alastrou para a freguesia de Valhelhas, estando neste momento a zona cercada pelas chamas.

Pelo menos 100 pessoas foram retiradas das habitações nesta zona e, ao que a SIC apurou, vai também começar a ser evacuada a população de Sarzedas, em Castelo Branco, já que o fogo está a avançar nessa direção.

Mais de 500 operacionais estão no terreno a combater este fogo.

Trata-se de um reacendimento do fogo que deflagrou a 6 de agosto na Covilhã e que alastrou para Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.

O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, disse que o incêndio está "completamente descontrolado".

O presidente da Câmara esclareceu ainda que há meios no local, mas com a intensidade do vento "é muito complicado" o combate.

Bombeiros que estariam incontactáveis já foram localizados

Entretanto, já foram localizados os bombeiros que estariam incontactáveis. O comando operacional não estava a conseguir estabelecer contacto com sete bombeiros, distribuídos por duas viaturas. Fazem parte da corporação de Aveiro.