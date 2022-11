Incêndio na Serra da Estrela é o mais preocupante, aldeias na linha do fogo foram evacuadas

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira na Serra da Estrela, no concelho da Guarda, é um dos mais preocupantes entre os fogos ativos no país. De acordo com a Proteção Civil, as chamas lavram com intensidade e várias aldeias na linha do fogo foram já evacuadas.

O fogo afeta os municípios de Manteigas, Covilhã e Guarda. No terreno estão mais de 700 operacionais e foram já ativados 17 grupos de reforço de combate dos corpos de bombeiros. Para além disso, foram chamadas duas equipas de ataque ampliado da unidade especial de proteção e socorro da GNR e destacadas oito máquinas de rasto.

Há habitações em perigo.