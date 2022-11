Na Serra da Estrela, é tempo de pensar em recuperar o Parque Natural. Ainda não se sabe o real impacto que o incêndio teve na fauna, mas o fogo pôs em risco várias espécies animais, algumas delas em vias de extinção.

Ao Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) chegam cerca de 700 animais por ano. A missão é recebê-los, tratá-los e devolvê-los à natureza.

Uma minoria chega por causa dos incêndios: em 2017, o CERVAS recebeu oito animais.

Há dias receberam uma fuinha, trazida de Manteigas por dois vigilantes do Parque Natural da Serra da Estrela.

O fogo ameaçou espécies que já estavam em declínio e outras que estavam em expansão.

Temos, por exemplo, o caso do corço. É uma espécie que, estando a recuperar, podia também criar aqui novas cadeias alimentares para espécie que desapareceram no passado na Serra da Estrela, como o lobo ibérico. Portanto, o impacto de um fogo é este: é imediato, mas depois com várias consequências a longo prazo, numa cadeia que vai desde as plantas até aos grandes animais