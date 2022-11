Desde o início do ano, os incêndios rurais já consumiram mais de 80 mil hectares, ou seja, cerca de 1% do território nacional. A partir de sexta-feira, as temperaturas voltam a subir e cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro, Alto Alentejo e Algarve vão estar em perigo máximo de incêndio. A vigilância será reforçada esta semana.