O incêndio está a lavrar em várias localidades e dezenas de pessoas foram forçadas a sair de casa. As chamas atingiram o Aviário do Resouro, uma fábrica de produção de ovos localizada na freguesia de Urqueira.

"É um incêndio com grande velocidade e capacidade de propagação. Há alguns aglomerados de habitações na linha de fogo e os bombeiros estão a protegê-los", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Um incêndio que começou às 14:40 no concelho de Ourém, distrito de Santarém, está a desenvolver-se em grande velocidade e há habitações em risco. Segundo o site da Proteção Civil, às 00:30 o incêndio mobilizava 700 operacionais, com o apoio de mais de 200 veículos.

Vento "afeta ações de combate", há tendência para aumentar operacionais

O vento está esta sexta-feira à noite a "afetar as ações de combate" ao incêndio, disse à agência Lusa a Proteção Civil.

"Ainda temos algum vento no local que está a afetar as ações de combate" às chamas, referiu fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

De acordo com a mesma fonte, pelas 23:20, estava a ser feito um reforço de operacionais.