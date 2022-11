Incêndio na Serra da Estrela: há suspeitas de desvio de meios para etapa da Volta a Portugal

Com o incêndio na Serra da Estrela dominado, uma comissão independente vai investigar o que falhou no combate para perceber, por exemplo, se houve desvio de meios de fogo de Manteigas para proteger o percurso da Volta a Portugal em Bicicleta na etapa que terminou na Torre

Era o dia da subida dos ciclistas à Torre na Volta a Portugal. A ignição de véspera na vila do Carvalho, na Covilhã, subiu a encosta até Manteigas. A estrada de acesso ao Poço do Inferno levou bombeiros ao local. Nas primeiras horas da manhã o fogo estava confinado.

O vento rodou e o alerta serviu para os bombeiros pedirem meios aéreos que atuassem antes das 10:00.

O fogo acabaria por atravessar o estradão e chegar ao Vale Glaciar do Zêzere. Outra frente seguia para as Penhas da Saúde, na rota dos ciclistas da Volta.

No Vale Glaciar, pérola do Geoparque da Estrela, classificado pela UNESCO, os céus só desenhavam fumo e fogo.

A SIC pediu explicações à Proteção Civil, que não chegaram, assim como não chegou qualquer justificação para a debandada de meios aéreos depois do fogo ter sido dominado no dia 13. Em Vale de Amoreira, reativou no dia 15 e o cenário repetiu-se.

Arderam mais de 20 mil dos 89 mil hectares do Parque Natural da Serra da Estrela.