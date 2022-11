Presidente e ministro marcaram presença no funeral do bombeiro de Óbidos

O Presidente da República, o ministro da Administração Interna e o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) marcaram presença, esta sexta-feira, no funeral do subchefe da corporação dos Bombeiros Voluntários de Óbidos.

A cerimónia começou às 15:00 com uma missa no quartel, à qual se seguiu um cortejo a pé até ao cemitério dos Arcos, em Óbidos. Quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer o ministro José Luís Carneiro seguiram no cortejo.

De referir que várias corporações, nomeadamente de concelhos distantes, também fizeram questão de marcar presença na última homenagem ao colega.

O subchefe Carlos Antunes tinha 52 anos e morreu, vítima de ataque cardíaco, durante o combate às chamas no incêndio nas Caldas da Rainha. A mulher e os dois filhos também são bombeiros.