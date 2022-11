O incêndio que começou na aldeia de Samardã, em Vila Real, "avança a grande velocidade" devido ao vento muito forte, estando a ser combatido por mais de 300 operacionais.

De acordo com a GNR, a A24 foi cortada ao trânsito entre os nós de São Tomé do Castelo e de Vila Pouca de Aguiar, enquanto a Estrada Nacional 2 (EN2), que esteve cortada também devido a este fogo, já reabriu.

As chamas estavam a aproximar-se de várias casas e de um posto de combustível.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários Cruz Branca, "há operacionais destacados e de prevenção junto ao posto de combustível e, para já, embora esteja próximo, [o fogo] não está direcionado para aquela zona". "O perigo pode estar na mudança de direção do vento", explicou.

A equipa da SIC estava no local e testemunhou a violência com que as chamas se aproximaram de casas e pessoas.