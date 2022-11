Incêndio de Vila Real terá sido provocado por "fogo posto", dizem bombeiros

Em Vila Real, o comandante dos bombeiros de Cruz Branca espera que as condições climatéricas continuem a ajudar no combate ao incêndio e acredita que na origem das chamas pode estar fogo posto.

O incêndio de Vila Real entrou esta segunda-feira à noite em fase de resolução e, neste momento, a maior preocupação são os pontos quentes. Por este motivo, continuam no terreno mais de 300 operacionais.

"Iremos estar atentos à meteorologia e esperamos que, se as condições se mantiverem as mesmas do dia de ontem, possamos ir reduzindo ao efetivo presente no teatro de operações", disse o comandante dos bombeiros de Cruz Branca, explicando que existem duas zonas que preocupam mais.

"Seguramente que é fogo posto", disse ainda.

Esta terça-feira espera-se uma tarde quente com algum vento, o que pode dificultar os trabalhos de rescaldo e de consolidação que estão a decorrer neste momento.

Há registo de, pelo menos, seis feridos ligeiros neste incêndio.