Incêndios: PCP quer plano de emergência para Serra da Estrela.

O PCP quer um Plano de Emergência para o Parque Natural da Serra da Estrela. O partido anunciou esta terça-feira a entrega no Parlamento de um projeto de plano de emergência, assolado pelo maior incêndio do ano, e criticou os anúncios feitos pelo Governo sem concretização.

Os comunistas querem com este plano assegurar meios financeiros e valorizar a produção agrícola.

Poucos dias depois de ter sido extinto um grande incêndio que deflagrou no Parque Natural da Serra da Estrela e que mais hectares consumiu este ano -- mais de 22.000, correspondentes a 25% da área total -, o dirigente comunista Octávio Augusto criticou a narrativa do Governo, que "insiste que está tudo bem", enquanto se sucedem "relatos de insuficiência de meios, descoordenação, duplicação de orientações e comando.

Na ótica do partido, o que mais se vê do executivo nesta matéria são "os governantes a chamarem a si os louros do que vai correndo bem e a passarem, quando corre mal, o ónus dos incêndios para as populações e para os comportamentos individuais".