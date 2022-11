Vídeo capta tornado de fogo durante incêndio em Vila Real

Imagens recolhidas no terreno mostram um impressionante tornado de fogo, no incêndio que está a lavrar no Parque Natural do Alvão, em Vila Real.

Uma frente ativa arde com bastante intensidade em área de mato do Parque Natural do Alvão, estando os meios a ser reforçados no terreno, disse o comandante distrital da Proteção Civil.

"Temos uma frente ativa a arder com bastante intensidade no planalto do Alvão, já em pleno PNA. Estamos neste momento a reforçar os meios, tendo em conta que não podemos fragilizar os outros setores deste teatro de operações, porque ainda temos alguns pontos quentes, tendo em conta a vasta área que o incêndio percorreu durante estes dias", afirmou Miguel Fonseca, comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Vila Real.