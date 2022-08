Há suspeitas de fogo posto no incêndio em Santa Marta de Penaguião

Há suspeitas de fogo posto no incêndio de Santa Marta de Penaguião, no distrito de Vila Real, depois de ter sido encontrado um engenho explosivo junto a uma estrada. Na Guarda, houve um acidente com um carro de bombeiros e o condutor foi transportado para o hospital por precaução.

O carro tombou a caminho de um terreno agrícola ameaçado pelo fogo, no centro da aldeia de Sortelha. O condutor era o único ocupante.

O fogo junto à aldeia reacendeu e aproximou-se das casas da aldeia histórica.

Ainda assim, foi possível controlar o incêndio durante a tarde, que passou novamente a estar em resolução.

Já fogo em Santa Marta de Penaguião, em Vila Real, começou já depois das 23:00 de sábado.

Foi descoberto um engenho à beira de uma estrada perto do local onde o fogo começou. Tinha enxofre em pó, uma vela e um depósito com gasolina.

Foram ouvidas várias explosões logo depois do fogo começar.