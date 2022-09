O número de incendiários detidos este ano já superou o número de detenções feitas pelas autoridades em 2021.

De acordo com os dados divulgados pelo Jornal de Notícias, a PJ e a GNR detiveram 146 pessoas por suspeita de crimes de incêndio florestal até à passada sexta-feira. No total do ano passado, 104 incendiários foram detidos.

Quanto ao número de ignições, até 9 de setembro foram registadas perto de 10.000, um número também acima do registado no total do ano passado.