Invasão em Brasília: Guterres condena ataques e pede respeito pelas instituições

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou a invasão de apoiantes de Jair Bolsonaro às sedes do poder brasileiro, defendendo que o povo e as instituições democráticas do Brasil "devem ser respeitados".

"Condeno o ataque de hoje às instituições democráticas do Brasil. A vontade do povo brasileiro e as instituições do país devem ser respeitados", escreveu Guterres, na rede social Twitter.

O secretário-geral da ONU manifestou confiança de que a vontade do povo vai ser respeitada porque "o Brasil é um grande país democrático".