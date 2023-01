Invasão em Brasília: forças de segurança recuperam controlo do Supremo Tribunal

Efetivos de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) e as tropas de choque da Polícia Militar do Distrito Federal conseguiram recuperar o controlo da sede do tribunal, em Brasília, que tinha sido invadido por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fontes do STF citadas pelo canal brasileiro O Globo disseram que alguns dos assaltantes estavam detidos na garagem do edifício e que a sede está sob o controlo total das autoridades, que já estão a avaliar os danos.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram manifestantes vestidos de verde e amarelo, a t-shirt da seleção nacional e um símbolo dos apoiantes de Jair Bolsonaro, a entrar na sala principal de audiências do Supremo Tribunal Federal e a esmagar vidros e mesas.

Centenas de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram este domingo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes do poder legislativo, executivo e judiciário, numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.

Os manifestantes avançaram e furaram as barreiras montadas pela polícia, com imagens dos invasores dentro do salão verde do Congresso, dentro e fora do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), a serem divulgadas nas redes sociais A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo para tentar, sem sucesso, travar os manifestantes.