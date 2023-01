Milhares de manifestantes apoiantes de Bolsonaro invadiram, este domingo, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), em protesto contra a eleição do chefe de Estado, Lula da Silva. Os efetivos de segurança do STF e as tropas de choque conseguiram recuperar o controlo da sede do tribunal. Centenas de pessoas foram detidas. Lula da Silva já veio garantir que os invasores serão punidos.

Nas imagens de agências internacionais, é possível observar uma “maré humana” - vestida e verde e amarelo - a derrubar barreiras de segurança e a subir em direção ao Congresso, edifício onde se situam a Câmara dos Deputados e o Senado.

Os “bolsonaristas” furaram - em segundos - o cerco policial. Há imagens dentro do salão verde do Congresso, e dentro e fora no Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal.

Começaram pelo Congresso Nacional: derrubaram e destruíram o que encontraram pelo caminho. Chegaram depois ao Salão Verde da Câmara dos Deputados. Outro grupo, chegou ao Palácio do Planalto, a sede do poder executivo e em simultâneo à principal sala do Supremo Tribunal.

Os apoiantes radicais de Jair Bolsonaro atiraram cadeiras pelas janelas, partiram vidros e mesas e atacaram jornalistas e agentes de segurança. Há ainda obras de arte destruídas.

A Polícia Civil diz ter encontrado explosivos e fala em agressões a jornalistas. Cerca de 200 pessoas foram detidas.

A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo e canhões de água para tentar dispersar os manifestantes no exterior do edifício.

Apoiantes radicais de Bolsonaro, derrotado nas eleições, tinham convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.