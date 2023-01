Manifestantes pró-Bolsonaro invadiram, este domingo, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sede do legislativo, executivo e do judiciário, num protesto violento na capital do Brasil. Em Portugal, o Governo e os partidos políticos condenam os atos e apelam a que seja restabelecida a ordem.

"O Governo português condena as ações de violência e desordem que hoje tiveram lugar em Brasília, reiterando o seu apoio inequívoco às autoridades brasileiras na reposição da ordem e da legalidade", lê-se num comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na mesma nota, o executivo português transmite a sua "inteira solidariedade à Presidência da República do Brasil, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, cujos edifícios foram violados nas manifestações anti-democráticas que tiveram lugar esta tarde".

Também Augusto Santos Silva, presidente do Parlamento português expressou “o mais veemente repúdio pelo ataque ao Congresso do Brasil”, Numa publicação de Twitter, Santos Silva manifestou ainda "solidariedade às instituições democráticas brasileiras e, em particular, ao Senado e à Câmara de Representantes."