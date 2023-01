Autoridades brasileiras recolhem últimas provas no Supremo Tribunal Federal

Em Brasília ainda decorrem as limpezas dos edifícios governamentais vandalizados no domingo. A Polícia retirou esta quarta-feira as últimas provas do Supremo Tribunal Federal, como testemunhou a equipa de enviados da SIC a Brasília, o jornalista Bruno Castro Ferreira e o repórter de imagem, José Silva.

Três dias depois da invasão e vandalização aos edifícios representativos da democracia no Brasil, o trabalho da polícia ainda não terminou. Esta quarta-feira, as autoridades recolheram as impressões digitais no Supremo Tribunal Federal, que serão comparadas com as dos detidos.

No Supremo Tribunal Federal estão a trabalhar rapidamente para substituir toda a fachada do edifício, que é revestido em vidro. O objetivo é reparar tudo a tempo da abertura do ano judicial, a 1 de fevereiro.

Quase 1.500 seguidores do ex-Presidente Jair Bolsonaro foram presos por atos de vandalismo, que causaram extensos e graves danos aos três edifícios, depois de a polícia, apesar de uma reação tardia, ter conseguido retirar os manifestantes das sedes dos poderes.