Invasão em Brasília: novas imagens mostram violência dos radicais

Há novas imagens da invasão ao congresso brasileiro que mostram a violência destes protestos. As autoridades tentam agora chegar aos manifestantes através de impressões digitais, fios de cabelo e localização dos telemóveis. A reportagem é da TV Bandeirantes, parceira da SIC.

A 8 de janeiro, milhares de radicais invadiram as sedes do Congresso, do Supremo Tribunal e da Presidência, numa tentativa de golpe que deixou uma mancha de destruição na sede dos três ramos do Governo.

Enquanto circulam nos três edifícios governativos, os apoiantes de Jair Bolsonaro, vandalizam o que encontram pela frente: material de trabalho, documentos históricos, obras de arte e património de valor incalculável.

Foram abertas sete investigações sobre os acontecimentos e mais de 1.800 pessoas foram presas, embora um terço tenha sido libertado por "razões humanitárias" e irá responder a um eventual processo judicial em liberdade.