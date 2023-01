Invasão em Brasília: quem é o terceiro suspeito detido?

Foi detido o terceiro suspeito de financiar e organizar a invasão ao Congresso brasileiro, no dia 8 de janeiro. A reportagem é da televisão Bandeirantes, parceira da SIC.

Carlor Victor Carvalho é o terceiro suspeito de financiar e organizar a invasão às sedes dos três poderes, em Brasília, a ser preso. É assessor do deputado estadual Filippe Poubel, do PL.

Invasão em Brasília

A 8 de janeiro, milhares de radicais invadiram as sedes do Congresso, do Supremo Tribunal e da Presidência, numa tentativa de golpe que deixou uma mancha de destruição na sede dos três ramos do Governo.

Enquanto circulam nos três edifícios governativos, os apoiantes de Jair Bolsonaro, vandalizam o que encontram pela frente: material de trabalho, documentos históricos, obras de arte e património de valor incalculável.

As autoridades tentam agora chegar aos manifestantes através de impressões digitais, fios de cabelo e localização dos telemóveis.