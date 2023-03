Invasão em Brasília

Brasil já libertou mais de mil bolsonaristas suspeitos dos ataques de janeiro

Chanin Wardkhian

Os bolsonaristas que foram soltos devem usar pulseira eletrónica, não podem sair de casa à noite ou usar as redes sociais, bem como estão proibidos de entrar em contacto com outros detidos, segundo as informações divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal.