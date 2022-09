Estado de saúde de Isabel II: "Não deixa de ser surpreendente quando há dias apareceu sorridente"

Os britânicos estão preocupados com o atual estado de saúde da rainha Isabel II, após o anúncio do Palácio de Buckingham. Os médicos da monarca colocaram-na sob “supervisão” no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde tem estado a viver.

Em direto na SIC Notícias, Reinaldo Serrano abordou o assunto. Para o jornalista da SIC, “a informação está a ser veiculada no tempo próprio e do modo próprio para que de alguma forma, não querendo ser sombrio, preparar para o pior”.

"Apenas um passo importante para a informação e conhecimento geral dos britânicos e do mundo sobre a atual situação de saúde da rainha Isabel II", diz o jornalista sobre as notícias divulgadas por Buckingham.

Algo de que ninguém estava à espera, “quando há uns dias atrás, quando a rainha teve de facto uma agenda preenchida com questões de importância suprema para a nação, ela [Isabel II] apareceu nas fotografias de forma sorridente”. "Nada faria prever um agravamento do seu estado clínico", afirmou Reinaldo Serrano.

O arcebispo da Cantuária já se pronunciou sobre o assunto, o que revela "um dado importante para aferir da gravidade desta situação clínica".

O príncipe Harry e Meghan também já estão a caminho do Palácio de Balmoral.