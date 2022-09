Isabel II sob "supervisão", médicos "preocupados" com a saúde da Rainha

O príncipe Carlos e a mulher, a duquesa da Cornualha, Camila, já estão em Balmoral, local onde se encontra a monarca, assim como o príncipe William, neto de Isabel II.

Recorde-se que o estado de saúde da monarca de 96 anos, que se tem queixado de problemas de mobilidade, obrigou a mudar o local onde foi indigitada a nova primeira-ministra britânica.

Isabel II recebeu Liz Truss na terça-feira, no Castelo de Balmoral. No passado, estas formalidades eram cumpridas no Palácio de Buckingham, em Londres, a curta distância do Parlamento em Westminster, e da residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street.