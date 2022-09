Produção da série The Crown deverá parar “por respeito” à Rainha

“ O The Crown é uma carta de amor a ela e não tenho mais nada a adicionar para já, só silêncio e respeito. Espero que as gravações parem em respeito ”, escreveu Peter Morgan, citado pelo Deadline .

A produção da série da Netflix The Crown deverá parar as gravações devido à morte da Rainha Isabel II. O argumentista Peter Morgan disse que a série é “uma carta de amor à Rainha” e que esperar que a Netflix interrompa as gravações da sexta temporada “por respeito” à monarca.

A princesa Diana deverá ser interpretada por Elizaberth Debicki. Dominic West irá assumir o papel do príncipe Carlos e Olivia Williams será Camila Parker Bowles. Sabe-se também que Lesley Manville vai seguir-se a Helena Bonham Carter no papel de princesa Margaret e que Jonathan Pryce será o príncipe Filipe, Duque de Edimburgo.

Cada uma das temporadas até agora lançadas tem-se focado numa década. Por essa lógica, os fãs esperam que a quinta aborde os acontecimentos que marcaram os anos 1990. É nesta década que a monarquia é atingida por diversos escândalos: os divórcios entre os filhos da Rainha, a escandalosa entrevista de Diana e as mortes da princesa do povo, da Rainha-mãe e de Margaret. Também o incêndio no castelo de Windsor deverá ser retratado nos próximos episódios.

Não está previsto que a série The Crown chegue aos dias de hoje, pelo que a morte e funeral da Rainha não serão retratados. Os argumentistas pretendem acabar com a história da família real em meados dos anos 2000, deixando de fora acontecimentos mais recentes e polémicos como o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle e a saída dos duques de Sussex da família real.

No entanto, o casal William e Kate Middleton irá aparecer na série, tendo sido anunciados os nomes dos atores: Rufus Campa e Ed McVey irão dar vida ao príncipe William, Meg Bellamy será Kate Middleton.