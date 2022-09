O momento em que a BBC anunciou a morte de Isabel II ao som de "God Save The Queen"

A televisão britânica BBC interrompeu a programação habitual para anunciar a morte da Rainha Isabel II. De fato e gravata pretos, o pivô da estação leu uma breve nota do Palácio Real.

"O Palácio de Buckingham anunciou a morte de Sua Majestade, a Rainha Isabel II. No comunicado, o Palácio disse que a Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltarão a Londres amanhã", disse com um semblante pesado.

Após o anúncio, a BBC colocou no ar uma imagem da Rainha com um fundo negro ao som da música "God Save The Queen".