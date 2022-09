Morte da Rainha Isabel II: como fica a linha de sucessão ao trono britânico?

A morte da Rainha Isabel II, esta quinta-feira, aos 96 anos, dá início a uma nova geração da monarquia britânica. O príncipe Carlos, filho mais velho da Rainha e do príncipe Filipe, duque de Edimburgo - que faleceu em abril de 2021 -, é agora o novo Rei de Inglaterra.

Quando nasceu, a Rainha Isabel II não era a primeira na linha de sucessão - era a terceira. O Rei Jorge VI assumiu o trono depois do irmão mais velho que abdicou para casar com Wallis Simpson - que era norte-americana e divorciada. Quando o pai morreu, em 1952, já Isabel e Filipe tinham dois filhos: Carlos e Ana.

A linha de sucessão da monarquia britânica é regulada pela Declaração de Direitos, de 1689, e pelo Decreto de Estabelecimento, de 1701. A sucessão é regulada pelo Parlamento desde que o Rei James II deixou Inglaterra, em 1688, durante a Revolução Gloriosa, deixando o trono vazio.

As duas normas legislativas impõem regras para a seleção do Rei ou Rainha: para integrarem a lista de sucessão, os membros da família real têm de ser descendentes da princesa Sofia - a neta de James I. Têm ainda de ser protestantes, não podendo o Rei britânico pertencer à igreja católica romana.

As regras de sucessão à coroa britânica foram atualizadas em 2013. Este decreto acabou com o sistema de privilegiar os filhos barões, que permitia aos irmãos mais novos ultrapassar as irmãs mais velhas. Esta nova regra aplica-se a todos os membros da família real nascidos depois de 28 de outubro de 2011.

A princesa Charlote, filha de William e Kate Middleton, foi a primeira a beneficiar desta norma. Quando o seu irmão, príncipe Louis, nasceu, a princesa não desceu na lista de sucessão.

O Ato de Sucessão à Coroa implementou outra alteração: passou a ser permitido aos Reis e Rainhas casarem com membros da igreja católica romana. Antes de 2015, um monarca que casasse com uma pessoa católica seria, automaticamente, excluído da linha de sucessão



Conheça a linha de sucessão: