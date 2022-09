Os escândalos familiares que marcaram o reinado de Isabel II

Vários escândalos e polémicas envolveram a família real britânica durante o reinado de Isabel II. Em 2019, as alegadas relações sexuais entre o príncipe André e uma menor fizeram manchete em vários jornais. O Palácio de Buckingham demarcou-se das acusações e o monarca acabou por se afastar dos deveres reais por tempo indeterminado.

No início de 2020, depois de desentendimentos com outros membros da família e da Casa Real foram Harry e Meghan, os duques de Sussex, a distanciar-se do protocolo. Numa entrevista a Oprah Winfrey, o casal expôs a má relação familiar do neto da Rainha com o pai e acusou a família de racismo.

O ano de 1992 foi também duro para a Rainha: três dos seus quatro filhos divorciaram-se - o princípe André da duquesa de York, a princesa Ana do marido e o príncipe Carlos da princesa Diana. Nesse mesmo ano, houve um grande incêndio no castelo de Windsor.

Isabel II nunca deu uma entrevista intimista, nunca permitiu que lhe invadissem a vida privada, mas não escapou às polémicas da família ao longo de 70 anos.