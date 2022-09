Marcelo recorda visita de Isabel II a Portugal: “Eu estava na primeira fila”

A 18 de fevereiro de 1957, cinco anos depois de se ter tornado rainha, Isabel II visitou Portugal pela primeira vez. Na altura, Marcelo Rebelo de Sousa “estava na primeira fila” a acompanhar a chegada da monarca.

“Estava na primeira fila, com a bandeira do Reino Unido e vi passar uma rainha muito novinha, muito bonita, com o chefe de Estado português e com um aparato monumental”, recordou, em entrevista à SIC.

Este é um excerto da Grande Reportagem “Isabel II, a Rainha”, que será transmitida na íntegra esta quinta-feira, no Jornal da Noite.

Um dos momentos recuperados é o da passagem de Isabel II por Portugal, presenciado por Marcelo Rebelo de Sousa.