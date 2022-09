A (hilariante) história dos turistas que falaram com a Rainha… sem saberem que era a Rainha

“Posso dar inúmeros exemplos do humor dela”. Foi assim que Richard Griffin, conhecido como “Dick”, um antigo segurança de Isabell II, começou a contar a história do dia em que dois turistas norte-americanos se cruzaram com a Rainha de Inglaterra e não a reconheceram.

O caso aconteceu perto do Castelo de Balmoral, na Escócia, durante uma das habituais caminhadas da Rainha ao fim de semana. Acompanhada por Dick, cruzaram-se com dois turistas norte-americanos, que os cumprimentaram sem reconhecerem com quem estavam a falar.