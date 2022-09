Príncipe William e Kate Middleton adquirem novos títulos

O Palácio de Buckingham ainda não oficializou os novos títulos atribuídos ao príncipe William e a Kate Middleton, os duques de Cambridge, mas a alteração já foi notada nas redes sociais.

Um dia a seguir à morte da Rainha Isabel II, o príncipe William e a esposa, Kate Middleton, abandonam o título de duques de Cambridge e passam a ser duques da Cornualha e de Cambridge.

O título de duque da Cornualha é atribuído ao filho primogénito do monarca regente, que passou a ser o Rei Carlos III.

O príncipe William, agora herdeiro direto ao trono, e a esposa, receberam o título de duques de Cambridge no dia do casamento, atribuídos pela própria Rainha.

Os internautas vão observar que nas contas do Instagram e do Twitter agora lê-se: “A conta oficial dos duques da Cornualha e de Cambridge, com sede no Palácio de Kensington”.

Mesmo assim, com a coroação de Carlos III, William e Kate herdam os títulos de príncipe e princesa de Gales, títulos usados pelos pais do duque de Cambridge.