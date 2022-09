"Simpática, calorosa e divertida": as memórias do Duque de Bragança com a Rainha Isabel II

D. Duarte Pio, Duque de Bragança, destaca o "papel importantíssimo" da Rainha de Inglaterra e recorda alguns momentos com a monarca.

Desempenhou um papel importantíssimo (...). Muitas vezes não nos lembramos que é Rainha de bastantes países.

O Duque de Bragança referia-se à Commonwealth.

Recordando algumas memórias com a monarca, D. Duarte Pio conta que Isabel II ficou impressionada com a receção em Lisboa, durante uma visita de Estado a Portugal, com "grande apoio do povo" português" e "milhões de pessoas" nas ruas.

Estive com a Rainha duas vezes em Windsor. Fiquei com a impressão de ser uma pessoa simpática, calorosa, divertida e com sentido de humor.

"Eu acho que ela deve estar muito feliz por ter reencontrado o marido", acrescenta ainda.

Em entrevista na SIC Notícias, diz que Carlos sempre defendeu causas que acha importantes, como o ambiente e criticar a expulsão de migrantes clandestinos.

Sobre Camilla Parker-Bowles, nova rainha consorte de Inglaterra, considera-a "extraordinária, muito inteligente e com grande sentido de responsabilidade".

Morte da Rainha Isabel II

A rainha de Inglaterra, Isabel II, morreu esta quinta-feira, com 96 anos. O anúncio da morte foi feito pela família real.

Com o anúncio da morte da rainha, o príncipe Carlos, com 73 anos, torna-se rei de imediato. Ainda não falou em público, mas, num comunicado divulgado nas páginas oficiais da família real britânica, lamentou a morte da mãe.

A partir de agora, o Reino Unido entra num período de 10 dias de luto nacional, no último dos quais se realizará o funeral de Estado de Isabel II.

O corpo será transportado para o Palácio de Buckingham, residência oficial, onde ficará até ao funeral.