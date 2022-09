Escoceses prestam homenagem à Rainha Isabel II

Os escoceses duvidam que a morte de Isabel II possa influenciar o debate sobre a independência. A Escócia está a prestar homenagem à Rainha Isabel II e a deixar as últimas palavras de agradecimento.

A monarca sempre lutou pela união do Reino Unido. Com o início do reinado de Carlos III, o tema "independência da Escócia" voltou a sair às ruas. A população duvida que a morte da Rainha possa influenciar o debate e a luta pela independência.

A Escócia, uma nação constituinte do Reino Unido, nos últimos anos, tem vindo a lutar pela independência e o Supremo Tribunal britânico irá avaliar, em outubro, o pedido do Governo escocês para realizar um novo referendo.