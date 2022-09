Príncipe William homenageou a Rainha Isabel II

O dia fica marcado pela demonstração pública de uma reconciliação. Os príncipes William e Harry e as mulheres Kate e Meghan cumprimentaram a multidão que está junto ao castelo de Windsor.

É a primeira vez que aparecem em público, desde que a avó e a Rainha morreu, na quinta-feira. É a primeira vez que dão sinais de alguma união, depois das desavenças, que começaram com o afastamento dos duques de Sussex.

William e Harry, acompanhados pelas mulheres, saíram do castelo de Windsor, onde a monarca será sepultada a 19 de setembro.

O príncipe William tinha feito o primeiro comunicado desde a morte da Rainha. Diz que o país perdeu uma líder extraordinária, com enorme sentido de compromisso com o Reino Unido e com os países da Commonwealth.