Filas de horas para deixar flores em Buckingham, que se prepara para receber Isabel II

Milhares e milhares de pessoas engrossaram este domingo filas de horas para deixar flores em Buckingham, em Londres, e encheram os parques em volta, enquanto as autoridades preparam o palácio e a cidade para as cerimónias fúnebres de Isabel II.

Todos os caminhos do centro de Londres pareciam este domingo à tarde ir dar ao palácio de Buckingham, residência oficial dos monarcas britânicos, e local a onde chegará na terça-feira o corpo da Rainha Isabel II.

Todas as ruas que levam ao palácio e que não estavam ainda com acesso cortado pela polícia, estavam cheias de multidões a caminho de Buckingham, com milhares de ramos de flores nas mãos e muitas famílias e crianças.

Centenas de polícias e seguranças, alguns com recurso a megafones, organizavam a marcha das multidões nas ruas e parques, já cheios de grades e vedações, ao mesmo tempo que alertavam para os tempos estimados até chegar aos portões do palácio.

A meio da tarde, as filas demoravam umas duas horas a percorrer para aqueles que queriam mesmo deixar as suas flores, cartões, balões, peluches ou frascos de compota – de que a Rainha gostava – junto aos portões de Buckingham.

Mas foram muitos os que desistiram da ideia e acabaram por depositar noutros locais os ramos de flores e outros presentes, que durante a tarde foram rodeando, em muitos casos, com enormes círculos, os troncos das árvores dos parques de St James’s e Green Park.

As flores foram também enchendo grades, portões e estátuas e o “Jardim do Tributo Floral”, uma área maior do que um campo de futebol, criado pelas autoridades no Green Park para as pessoas ali deixarem as flores dedicadas a Isabel II.