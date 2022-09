Príncipes Harry e William estiveram "de costas voltadas" durante dois anos

Os netos da Rainha, William e Harry, e as mulheres Kate e Meghan apareceram no sábado pela primeira vez em dois anos. Após a morte da Rainha, aparentam sinais de união, depois dos duques de Sussex terem abandonado o Reino Unido.

O príncipe de Gales, William, foi quem deu o primeiro passo ao ter convidado o irmão, Harry, e a cunhada, Meghan, para visitarem um dos locais de homenagem à avó Isabel II.

Os quatro surgem juntos pela primeira vez em pelo menos dois anos.

Chegaram a ser apelidados de "quarteto fantástico", quando participavam em conjunto nos eventos públicos. Mas em 2020 a união foi cortada, quando Harry e Meghan deixaram de querer representar a família real.

Nos EUA, a mulher de Harry, Meghan explicou as razões, numa entrevista polémica a Oprah Winfrey. As acusações de racismo no Palácio de Buckingham foram mal representadas.