Rei Carlos III recebeu representantes da Commonwealth

Este domingo realizaram-se as cerimónias de proclamação de Carlos III. As celebrações da Nova Zelândia, Austrália foram exibidas no Reino Unido para o encontro com o novo Rei.

Na Escócia foram ouvidos protestos que clamavam pelo fim da monarquia, em contraste com a primeira-ministra trabalhista, defensora da independência da Escócia, mas não se negou a cantar de forma abnegada o hino da união.

O Palácio de Buckingham tornou-se palco das audiências do Rei Carlos III.

Carlos III ainda recebeu a secretária-geral da comunidade de países da Commonwealth.