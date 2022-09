Caixão com o corpo da Rainha a caminho de Edimburgo

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos após 70 anos no poder. O Reino Unido está de luto durante 10 dias. Neste Dia D 2 (D-Day 2), o caixão com o corpo da Rainha Isabel II sai do Castelo de Balmoral em direção a Edimburgo. O cortejo do carro funerário com o caixão saiu às 10:06, do Castelo de Balmoral, e fará paragens em cidades como Aberdeen e Dundee. Em Edimburgo, ficará em repouso na Sala do Trono do Palácio de Holyroodhouse, a residência oficial do monarca na Escócia, até segunda-feira à tarde.