11 de setembro: "Depois de 21 anos, mantivemos a nossa promessa de nunca esquecer", afirma Joe Biden

O Presidente dos EUA homenageou as quase 3 mil vítimas mortais no 11 de setembro e deixou uma mensagem aos entes queridos que continuam em luto.

“Depois de 21 anos, nós mantivemos a nossa promessa de nunca esquecer. Vamos manter na memória todas as vidas que foram roubadas nesse dia”, afirma o Presidente Joe Biden, reconhecendo que os ataques de 2001 tiveram um grande impacto no mundo.

Durante o discurso, o Chefe de Estado norte-americano referiu-se a Rainha Isabel II ao recordar a mensagem que a monarca enviou ao país após os ataques terroristas.

“A dor é o preço que pagamos pelo amor” foi a mensagem que a monarca enviou às famílias das vítimas do 11 de setembro, durante um serviço religioso na igreja de St. Thomas, em Nova Iorque, no mesmo dia dos ataques.

De seguida, saudou a coragem e resiliência do povo norte-americano durante os momentos de tensão. “Milhões de homens e mulheres, ao longo de toda a Nação, responderam aos ataques de 11 de setembro com coragem e determinação e juntaram-se à maior força de combate da história do mundo. Centenas de milhares de americanos de tropas americanas serviram no Afeganistão e no Iraque em tantos outros lugares no mundo para negar um lugar seguro aos terroristas”, afirma.

O Oresidente dos EUA também quis destacar a morte, no início de agosto, do líder da Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, num ataque de drone em Cabul, cerca de um ano após a retirada das últimas tropas americanas do Afeganistão.

Joe Biden assegurou que, apesar da retirada dos EUA do Afeganistão que encerrou 20 anos de guerra, o "compromisso de evitar um novo ataque aos Estados Unidos não termina".

O Presidente fez o discurso de encerramento da cerimónia, durante a qual os nomes de cada uma das 189 pessoas, que morreram no ataque ao Pentágono, foram lidos em voz alta e o hino dos Estados Unidos foi cantado.

Pouco tempo depois, em Shanksville, na Pensilvânia, a primeira-dama, Jill Biden, fez um discurso para lembrar os 44 passageiros do voo 93 da United, que conseguiram evitar um quarto ataque naquele dia, enfrentando os terroristas e causando a queda do avião.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, participou no evento que lembrou os ataques no “Ground Zero”, em Nova Iorque, onde dois aviões derrubaram as Torres Gêmeas, matando 2.763 pessoas.