A lista de líderes mundiais que vão ao funeral da Rainha Isabel II

O funeral da Rainha Isabel II está marcado para segunda-feira, 19 de setembro, e uma série de líderes mundiais, membros da realeza e outros dignitários vão marcar presença. No domingo, também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, informou que estará presente.

Esta é a lista de quem vai participar:

Joe Biden e Jill Biden, Presidente e primeira-dama dos Estados Unidos

Alexander Van der Bellen, Presidente da Áustria

Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia

Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália

Gitanas Nauseda, Presidente da Lituânia

Ranil Wickremesinghe, Presidente do Sri Lanka

Frank-Walter Steinmeier, Presidente da Alemanha

Yoon Suk-yeol, Presidente da Coreia do Sul

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil

Reis Filipe e Matilde, da Bélgica

Andrzej Duda, Presidente da Polónia

Sergio Mattarella, Presidente de Itália

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá

Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu

Reis Guilherme Alexandre e Máxima, dos Países Baixos

Reis Felipe VI e Letizia, de Espanha

Egils Levits, Presidente da Letónia

Paula-Mae Weekes, Presidente de Trinidad e Tobago

Mohammad Shtayyeh, primeiro-ministro da Palestina

Sauli Niinisto, Presidente da Finlândia

Katalin Novak, Presidente da Hungria

Michael D Higgins, Presidente da Irlanda, e Micheál Martin, primeiro-ministro da Irlanda

Juan Carlos I e Sofia, Reis eméritos de Espanha

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

O funeral de Estado terá lugar no dia 19 de setembro na Abadia de Westminster, em Londres. O corpo de Isabel II ficará em câmara ardente durante vários dias para os populares terem oportunidade de prestar homenagem.

O dia 19 de setembro será feriado nacional, determinação feita pelo Rei Carlos III.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.