Medalhas do neto mais novo da Rainha dão que falar nas redes sociais

A questão foi suscitada na sequência da vigília ao caixão da Rainha Isabel II que os oito netos fizeram na abadia de Westminster. O príncipe James, de 14 anos, surgiu com duas medalhas na lapela e no Twitter foi lançada a questão: qual o feito relevante do jovem para merecer as medalhas?

Na verdade, nenhum. Mas há uma explicação para tal. Desde logo, as medalhas em causa não são militares mas civis e foram entregues aquando do jubileu de celebração de décadas de reinado de Isabel II.