Banco de Inglaterra anuncia data para circulação de moedas e notas com rosto de Carlos III

A ascensão de Carlos III ao trono implicou várias mudanças, entre elas, as moedas e notas da libra esterlina, que passarão a ter o rosto do novo monarca. O Banco de Inglaterra já veio anunciar que as imagens serão atualizadas com o retrato do Rei Carlos III até ao final deste ano. Ainda assim, as novas moedas e notas devem entrar em circulação em meados de 2024.

Os detalhes sobre o retrato de Carlos III ainda não foram divulgados, visto que primeiro terá de ser aprovado pelo Conselho Privado. No entanto, esta terça-feira o Banco informou que a imagem do Rei será revelada em finais deste ano.

O retrato do Rei Carlos III estará estampado em quatro cédulas, as notas de 5, 10, 20 e 50 sem alterar os atuais designs, esclarece o Banco de Inglaterra.

A atualização de moedas e notas não será claramente repentina e a Casa Real pretende “minimizar o impacto ambiental e financeiro da mudança de monarca”, por isso vai dar continuidade a esta circulação.

Assim sendo, as moedas e notas com a imagem da Rainha serão removidas apenas de ficarem “desgastadas ou danificadas e para atender a qualquer aumento geral na demanda”.

De acordo com a Casa da Moeda Real, o processo de produção e colocação em circulação de moedas com o retrato do Rei Carlos III vai demorar pelo menos vários meses.

Atualmente existem quase 30 mil milhões de moedas com o rosto da Ranha Isabel II e mais de quatro mil milhões de notas que devem ser substituídas com a ascensão do novo monarca.