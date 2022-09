Retirar libra com a Rainha de circulação deverá demorar vários anos

Com a morte de Isabel II e a proclamação do Rei Carlos III, há várias mudanças na vida dos britânicos: moedas, selos e até os passaportes vão ter de ser alterados.

A imagem e as referências à rainha Isabel II estão por todo o lado e que, em muitos casos, obriga a mudanças complexas.

As moedas e notas de libra vão passar a ter a imagem de Carlos III. Um processo que é demorado, uma vez que existem 29 mil milhões de moedas e mais de quatro mil milhões de notas em circulação. A emissão das novas moedas deve começar em breve, mas a retirada de circulação das moedas e notas com a Rainha deve demorar vários anos.

Os selos postais vão também mudar para passarem a ter a imagem do Rei Carlos III.

O selo de aprovação real em milhares de produtos, como alimentos ou bebidas, vão passar a ter o selo por nomeação do Rei. Uma distinção atribuída a todas as marcas usadas na casa real.

Até os capacetes da polícia vão ser alterados para deixar de ter as insígnias da Rainha e passarem a ter as do Rei. A letra do hino muda para passar a ter “God Save the King” – “Deus Proteja o Rei”, em português.

Também os passaportes, que são emitidos em nome de sua majestade, passam a ser emitidos em nome do Rei. Mas os atuais continuam a ser válidos. Já o monarca, não precisa de passaporte para se deslocar para fora do país.