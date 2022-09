Primeira-ministra britânica diz que Rainha Isabel II foi a maior diplomata do país

A primeira-ministra britânica declarou esta sexta-feira que a morte da rainha Isabel II causou "uma sincera manifestação de pesar" no Reino Unido e no mundo, sublinhando ainda que a monarca foi "a maior diplomata" do Reino Unido.

Liz Truss falava no início de uma sessão especial de homenagem no parlamento britânico. A primeira-ministra britânica referiu-se a Isabel II como "a maior diplomata da nação" e "uma das maiores líderes que o mundo conheceu", acrescentando que a sua devoção ao dever era um exemplo para todos.

Liz Truss foi oficialmente nomeada pela Rainha na terça-feira, apenas dois dias antes da sua morte. A chefe de Governo britânico afirmou que durante a reunião com Isabel II, a Rainha "generosamente compartilhou" a sua "profunda experiência de Governo, mesmo naqueles últimos dias".

“As suas palavras de sabedoria deram-nos força nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais sombrios da pandemia, deu-nos esperança de que nos voltaríamos a ver”.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.