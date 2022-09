Quem vai tomar conta dos cães da Rainha Isabel II?

A Rainha Isabel II nunca escondeu a sua paixão por animais. Os cães de raça Welsh Corgi Pembroke, nativos do País de Gales, eram conhecidos por serem a raça oficial da monarquia britânica.

Ao longo do seu reinado, crê-se que a Rainha já tenha tido mais de 30 cães de raça Corgi, muitos deles descendentes da cadela que recebeu de presente de aniversário pelos seus 18 anos, em 1944. Chamava-se Sue e viveu até 1959.

O número de cães que a rainha tinha não era conhecido, mas, segundo a revista de notícias semanal Newsweek, eram quatro: dois Corgis (Muick e Sandy), um Dorgi (um cruzamento entre um Corgi e um Dachsund chamado Candy) e um Cocker Spaniel (uma raça de cães britânica de porte médio, a Lizzie).

O Palácio de Buckingham ainda não anunciou quem ficará com os animais, mas a especulação da imprensa britânica já aumenta. O biógrafo Ingrid Seward já tem as suas suspeitas.

“Eu creio que os cães devem ficar perto da família real, talvez com Andrew [o Duque de Iorque e terceiro filho da rainha], uma vez que foi ele quem os deu a Isabel II”, disse.

Já a aposta da escritora e jornalista Penny Junor vai para as pessoas que tomavam conta da monarca e que sempre a acompanharam durante o seu reinado.

“Os cães muitas vezes ficavam ao cuidado do braço-direito da rainha, Angela Kelly. O secretário Paul Whybrew também já foi visto a passear com Isabel II e com os cães”, referiu Penny Junor no livro “Todos os Corgis da Rainha”, publicado em 2018.