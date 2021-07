Tóquio2020. Tenista Pedro Sousa sonha com o triunfo na primeira ronda

O tenista Pedro Sousa espera coroar a concretização de um sonho com a vitória na primeira ronda do quadro de singulares em Tóquio2020, lamentando, contudo, não poder acompanhar outras modalidades naquela que será a sua estreia olímpica.

Pedro Sousa estava em Londres, a preparar-se para a estreia no quadro principal de Wimbledon, quando recebeu a boa nova, pela voz do coordenador técnico nacional e capitão da seleção portuguesa da Taça Davis, Rui Machado, acabado de aterrar na capital britânica.

Qualificado, primeiro, através da vaga continental europeia e, depois, diretamente, devido à renúncia de vários tenistas, o lisboeta de 33 anos vai estrear-se nos Jogos Olímpicos, um sonho muito seu.

"Para mim, sempre foi um objetivo chegar aos Jogos. Desde há dois anos que passou a fazer parte do meu dia a dia e nunca escondi que foi um objetivo, e felizmente consegui", reforçou, assumindo que o processo foi "um bocado estranho".

Pedro Sousa tinha feito "um grande resultado" no torneio de Buenos Aires, onde foi finalista, em fevereiro do ano passado, e ficou "numa boa posição" para garantir um bilhete para Tóquio2020, ao dar um 'salto' de quase 40 lugares na hierarquia mundial

"Entretanto, a covid-19 atrasou tudo, não sabia bem se ia haver Jogos, que ranking ia contar, como é que ia ser [a contabilização] os pontos. Ficou meio uma incógnita. Acabei o final do ano passado a jogar bastante bem e senti que tinha boas chances de entrar. Infelizmente, este ano não me estava a correr tão bem, mas senti que estava sempre perto. E, pronto, no final das contas, deu", resumiu.